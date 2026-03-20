Turismo e commercio | la mobilitazione | La città arranca Comune inerme

Un gruppo di bagnini si è riunito per chiedere al sindaco di intervenire sul ripascimento delle spiagge, ritenendo questa operazione prioritaria per la stagione balneare. I rappresentanti del settore hanno infatti sottolineato come l’arenile sia insufficiente, mettendo in discussione la continuità delle attività turistiche. La mobilitazione si è svolta con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla questione.

Compatti alla meta. Obiettivo: farsi ascoltare dal sindaco Andrea Biancani. Su cosa? Priorità. Per i bagnini il ripascimento è una vera e propria urgenza: non c’è abbastanza arenile per garantire la stagione balneare come ha testimoniato Alessandro Corsini. Per i ristoratori la fame di parcheggi, anche in zona mare, è l’unica che non possono risolvere: "Non è raro – ha detto il ristoratore Mario Di Remigio – che i clienti disdicano la prenotazione, esasperati dal non trovare un buco dove parcheggiare, perfino in inverno". E via andare: dallo sfruttamento dei contenitori culturali per attirare gente all’impiego della tassa di soggiorno a beneficio del marketing territoriale; dalla rabbia per la pressione fiscale salita del 17% alla carenza di dialogo con il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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