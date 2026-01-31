Imprese di commercio e turismo Confcommercio lancia la campagna per la transizione digitale

Confcommercio ha avviato una nuova campagna per promuovere la transizione digitale tra le imprese di commercio e turismo. La federazione vuole aiutare le aziende a modernizzarsi, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia senza dimenticare le radici e la storia di ottant’anni. La strategia punta a sostenere le imprese nel presente, preparandole al futuro.

Celebra il passato e gli ottant'anni di storia e insieme si proietta nel futuro operando nel presente. Confcommercio Cesenate conducendo una campagna culturale capillare presso le 2100 piccole imprese associate di commercio, turismo e terziario e altri settori per fare maturare la consapevolezza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Confcommercio Imprese

Confcommercio invita i sindaci a fare del 2026 l’anno del commercio di vicinato, promuovendo politiche urbane che valorizzino le attività locali.

Il Ministero del Turismo presenta “Italia, welcome to Meraviglia”, una nuova campagna istituzionale che celebra la bellezza e la diversità del nostro Paese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Confcommercio Imprese

Argomenti discussi: Modulistica Registro Imprese; Nuovo bando del Distretto Diffuso del Ciriacese per aiutare le imprese del commercio e della ristorazione: martedì 3 febbraio a Palazzo D’Oria un incontro informativo; Nuova Impresa Piccoli Comuni e Frazioni Lombardia Anno 2026. Contributi 80% fino a 40.000 euro per commercio alimentari e beni di prima necessità; A Roma le imprese sfidano la fine del Pnrr: Nel 2026 c’è ancora fiducia.

Cosenza, dalla Camera di commercio 2 milioni per i bandi 2026: spinta su imprese, start-up e filiere strategichePresentato il nuovo pacchetto di misure dedicate al tessuto produttivo provinciale: tredici bandi, tre completamente nuovi, tra digitalizzazione, energia, turismo e agroalimentare ... cosenzachannel.it

Camera di Commercio, Zanon presidente bis: «Imprese e negozi? Venezia è a un bivio»VENEZIA - Buona la prima, buonissima la seconda. Perché ottenere per due volte, a cinque anni di distanza, l'unanimità del Consiglio della Camera di commercio di Venezia ... ilgazzettino.it

Tele A1. . Imprese, la Camera di Commercio di Cosenza lancia il piano 2026: sul piatto oltre 2 milioni di euro facebook

Camera di commercio, premiate 21 imprese femminili ripartite dopo l’alluvione. “Esempio di coraggio” ravennawebtv.it/camera-di-comm… via @RavennaWebTV x.com