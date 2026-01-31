Imprese di commercio e turismo Confcommercio lancia la campagna per la transizione digitale
Confcommercio ha avviato una nuova campagna per promuovere la transizione digitale tra le imprese di commercio e turismo. La federazione vuole aiutare le aziende a modernizzarsi, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia senza dimenticare le radici e la storia di ottant’anni. La strategia punta a sostenere le imprese nel presente, preparandole al futuro.
Celebra il passato e gli ottant'anni di storia e insieme si proietta nel futuro operando nel presente. Confcommercio Cesenate conducendo una campagna culturale capillare presso le 2100 piccole imprese associate di commercio, turismo e terziario e altri settori per fare maturare la consapevolezza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Confcommercio Imprese
Confcommercio lancia la sfida ai sindaci: "Il 2026 sia l'anno del commercio di vicinato"
Confcommercio invita i sindaci a fare del 2026 l’anno del commercio di vicinato, promuovendo politiche urbane che valorizzino le attività locali.
“Italia, welcome to Meraviglia”: il ministero del Turismo lancia la nuova campagna
Il Ministero del Turismo presenta “Italia, welcome to Meraviglia”, una nuova campagna istituzionale che celebra la bellezza e la diversità del nostro Paese.
Ultime notizie su Confcommercio Imprese
Argomenti discussi: Modulistica Registro Imprese; Nuovo bando del Distretto Diffuso del Ciriacese per aiutare le imprese del commercio e della ristorazione: martedì 3 febbraio a Palazzo D’Oria un incontro informativo; Nuova Impresa Piccoli Comuni e Frazioni Lombardia Anno 2026. Contributi 80% fino a 40.000 euro per commercio alimentari e beni di prima necessità; A Roma le imprese sfidano la fine del Pnrr: Nel 2026 c’è ancora fiducia.
Cosenza, dalla Camera di commercio 2 milioni per i bandi 2026: spinta su imprese, start-up e filiere strategichePresentato il nuovo pacchetto di misure dedicate al tessuto produttivo provinciale: tredici bandi, tre completamente nuovi, tra digitalizzazione, energia, turismo e agroalimentare ... cosenzachannel.it
Camera di Commercio, Zanon presidente bis: «Imprese e negozi? Venezia è a un bivio»VENEZIA - Buona la prima, buonissima la seconda. Perché ottenere per due volte, a cinque anni di distanza, l'unanimità del Consiglio della Camera di commercio di Venezia ... ilgazzettino.it
Tele A1. . Imprese, la Camera di Commercio di Cosenza lancia il piano 2026: sul piatto oltre 2 milioni di euro facebook
Camera di commercio, premiate 21 imprese femminili ripartite dopo l’alluvione. “Esempio di coraggio” ravennawebtv.it/camera-di-comm… via @RavennaWebTV x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.