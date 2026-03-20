Il regista Mimmo Calopresti ha partecipato a una manifestazione organizzata dalla Fondazione Magna Grecia dedicata alla regione Calabria. Durante l'evento ha condiviso riflessioni sul modo migliore di raccontare e promuovere il territorio calabrese, sottolineando la sua natura misteriosa e ricca di storie da scoprire. La due giorni ha coinvolto vari relatori e approfondimenti sul tema “Oltre il mare”.

Reggio Calabria, 20 mar. (Adnkronos) - Come raccontare la Calabria? Il regista Mimmo Calopresti, tra gli ospiti della due giorni organizzata dalla Fondazione Magna Grecia sul tema "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica", non ha dubbi: "Io la racconterei in tutti i modi. In tutte le maniere ho cercato di capirla, perché la Calabria è un grande mistero. Sei davanti al mare ma intanto alle tue spalle alle tue spalle hai un posto meraviglioso. Io ho girato in Aspromonte, che è un eden. Me lo avevano presentato come il posto più brutto e più difficile della Calabria, io l'ho trovato un paradiso terrestre. In Sila l'estate scorsa ho visto delle cose fantastiche, però tutto si mischia, tutto si confonde, quindi è difficile da raccontare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, Calopresti: "Calabria misteriosa e da raccontare in mille modi"

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