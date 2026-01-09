Il mercato degli affitti a Milano e provincia sta mostrando segnali di stabilizzazione dopo anni di crescita dei prezzi. Nonostante la città mantenga i canoni più elevati in Italia, con una media di 22,8 euro al metro quadrato, si osserva una fase di rallentamento che potrebbe influenzare le dinamiche di mercato nei prossimi mesi.

Milano, 9 gennaio 2026 – Milano è ancora il capoluogo con i canoni di locazione più elevati d’Italia, con una media di 22,8 euro al metro quadrato, ma il mercato degli affitti mostra i primi segnali di rallentamento. Stando a un’ analisi di idealista.it, nel 2025 i canoni registrano un calo del 2,3%, una dinamica che si accentua nel breve periodo: nell’ultimo trimestre, ad esempio, i prezzi diminuiscono del 3,1%, mentre su base mensile il ribasso è dello 0,3%. “Dopo una lunga fase di crescita sostenuta, il mercato degli affitti a Milano mostra i primi segnali di rallentamento. Il calo registrato nel 2025 e le dinamiche negative osservate nel breve periodo indicano un progressivo riassestamento del mercato, che arriva dopo il ciclo di forti aumenti successivi alla pandemia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case in affitto a Milano, dopo anni di rialzi il mercato frena: i prezzi in città e in provincia

Leggi anche: Torino e le sue case: prezzi, come fare affari, chi si spartisce il mercato immobiliare e dove vivere appena fuori città

Leggi anche: Prezzi case, la fiamma olimpica incendia il mercato immobiliare: dove sono aumentati di più. Il caso del quartiere Ortles a Milano: + 57%

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Case sempre più care nel 2026. Milano batte Roma, a Firenze aumentano sia le vendite che gli affitti; Case, prezzi 'esplosi' in due quartieri genovesi nel 2025; Il Comune pagherà una parte dell'affitto a chi non ce la fa; Comprare casa, Roma è la città più desiderata. I DATI.

Milano resta fra le città più cercate da chi vuole una casa (in affitto o da comprare) - Come l’anno scorso, il capoluogo lombardo è ai primi posti nella classifica delle città più cercate dagli italiani, per l’acquisto o l’affitto di una casa. milanotoday.it

Case sempre più care nel 2026. Milano batte Roma, a Firenze aumentano sia le vendite che gli affitti - it stima nuovi rincari fino all’8,1% nel 2026: per le locazioni Bari registrerà l’aumento maggiore, nelle ... repubblica.it