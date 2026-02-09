Immobiliare | boom di acquisti in contanti oltre metà delle case senza mutuo nel 2025 Crescono gli investimenti

Nel 2025, più della metà delle case vendute in Italia sono state acquistate senza mutuo. Il dato parla di un mercato che cambia, con molti acquirenti che usano il capitale proprio. Intanto, cresce anche il numero di investimenti nel settore immobiliare.

Il mercato immobiliare italiano vede una crescente tendenza all’acquisto di case senza l’ausilio di mutui: nel 2025, più della metà delle transazioni (il 51,4%) è stata conclusa con capitale proprio, sebbene si registri un lieve aumento del ricorso al credito rispetto all’anno precedente. L’analisi di Tecnocasa rivela un identikit preciso dell’acquirente italiano e un interesse in crescita da parte di investitori stranieri, mentre il mercato mostra segnali di rallentamento dopo un periodo di forte crescita. Questa tendenza, secondo gli esperti, è legata alla disponibilità di capitale da parte di una certa fascia della popolazione e alla ricerca di investimenti stabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Italia, oltre la metà delle compravendite immobiliari si svolge senza l’uso di mutuo, evidenziando la forte propensione al risparmio tra i cittadini.

