Tunisia l’attivista antirazzista Saadia Mosbah condannata a otto anni di prigione

L’attivista tunisina Saadia Mosbah, nota per il suo impegno contro il razzismo, è stata condannata a otto anni di carcere. L’arresto e la sentenza sono state ufficializzate nelle ultime settimane, attirando l’attenzione sulla situazione dei diritti civili nel paese. La condanna arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla libertà di espressione e sui movimenti di protesta in Tunisia.

L’attivista Saadia Mosbah, figura di spicco della lotta contro il razzismo in Tunisia, arrestata quasi due anni fa con l’accusa di malversazioni finanziarie, è stata condannata il 19 marzo a otto anni di prigione. “È una sentenza scioccante, il cui messaggio è molto chiaro: il regime non tollera le battaglie per i diritti civili”, ha dichiarato all’Afp l’avvocata Hela Ben Salem, annunciando che presenterà ricorso. L’attivista, presidente dell’associazione M’nemty (”il mio sogno”), è stata inoltre condannata a pagare una multa da centomila dinari (circa 30mila euro). Il figlio di Mosbah, Fares, che era ancora in libertà, è stato condannato a tre anni di prigione e un’altra attivista a due. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Tunisia, l’attivista antirazzista Saadia Mosbah condannata a otto anni di prigione Articoli correlati Leggi anche: L’Ungheria condanna l’attivista antifascista Maja T. a otto anni di prigione Leggi anche: Ungheria, attivista tedesca condannata a 8 anni Aggiornamenti e notizie su Saadia Mosbah Argomenti discussi: Resta in carcere in Tunisia l'attivista pro-migranti Saadia Mosbah. Tunisia: presidente associazione per i migranti condannata a otto anniIl tribunale di prima istanza di Tunisi ha condannato oggi Saadia Mosbah, nota attivista tunisina di colore e presidente ... agenzianova.com Resta in carcere in Tunisia l'attivista pro-migranti Saadia Mosbah(ANSAmed) - TUNISI, 12 MAR - La giustizia tunisina ha respinto oggi la richiesta di rimessa in libertà presentata dall'attivista Saadia Mosbah, presidente dell'associazione antirazzista Mnemty, ... ansa.it