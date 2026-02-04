ungheria attivista tedesca condannata a 8 anni

In Ungheria, Maja T., attivista tedesca, è stata condannata a otto anni di carcere. La vicenda ricorda quella di Ilaria Salis, con la giustizia ungherese che ha deciso di punire duramente l’antifascista, senza lasciare spazio a interpretazioni. La condanna arriva in un momento in cui il paese si trova sotto i riflettori internazionali per le sue scelte giudiziarie.

In Ungheria si ripete la vicenda di Ilaria Salis. La giustizia ungherese infatti ha condannato l’antifascista Maja T. a otto anni di carcere per violenza. Il processo all’attivista tedesca, di 25 anni, è fotocopia di quello a Ilaria Salis. Maja t. è stata accusata insieme a 19 antifascisti europei. La giustizia magiara ha accusato gli imputati di violenze commesse con manganelli nel 2023 su nove militanti di estrema destra. Il tutto sarebbe avvenuto a margine di un raduno neonazista a Budapest, nel contesto del “giorno dell’Onore”. L’evento é un raduno annuale di gruppi di estrema destra nella capitale ungherese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T.

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T.

Ungheria, condannata a 8 anni di carcere l'antifascista tedesca Maja T. complice di Ilaria SalisLa 28enne è accusata di aggressione a esponenti di estrema destra in occasione della 'Giornata dell'onore' del 2023. Il portavoce del governo di Orban associa le responsabilità della 28enne a quelle ... adnkronos.com

In Ungheria, l'attivista tedesca Maja condannata a otto anni per violenzaL'eurodeputata di Avs: 'Il procedimento a carico di Maja e Gabri, come quello contro tutti gli antifascisti, è un processo farsa. È un palcoscenico kafkiano su cui va in scena lo squallido spettacolo ... ansa.it

Oggi il verdetto per l’attivista. È accusata di lesioni per i pestaggi avvenuti l’11 febbraio 2023 in Ungheria nel Giorno dell’onore - facebook.com facebook

Oggi la sentenza per Maja, attivista tedesca detenuta in Ungheria. Ilaria Salis: "Non mi aspetto buone notizie". L'eurodeputata di Avs: "Procedimenti orchestrati dal governo di Orban". #ANSA x.com