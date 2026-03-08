Genova | ambulatorio mobile per donne visite gratuite al seno

A Genova è stato allestito un ambulatorio mobile che offrirà visite gratuite al seno alle donne del centro storico. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso ai controlli diagnostici, coinvolgendo medici specializzati e garantendo un servizio itinerante. La presenza del presidio sarà temporanea e si concentrerà nelle aree più frequentate del quartiere, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione.

La città di Genova si prepara a trasformare il centro storico in un presidio sanitario mobile per la salute delle donne. Nell’ambito della campagna Lilt for women – Nastro rosa, un ambulatorio si fermerà domenica 8 marzo davanti a Palazzo Tursi per offrire controlli gratuiti senza appuntamento. L’iniziativa, sostenuta dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessore all’urbanistica, punta a rendere la prevenzione oncologica un diritto tangibile e non solo un principio astratto. L’obiettivo è chiaro: portare lo screening mammografico direttamente nelle strade, superando le barriere logistiche che spesso impediscono l’accesso ai servizi sanitari. La presenza dell’ambulatorio fino alle ore 18 offre una finestra temporale precisa per sfruttare la giornata simbolica dedicata al genere femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova: ambulatorio mobile per donne, visite gratuite al seno Giornata della donna, ambulatorio mobile davanti a Tursi per visite al seno gratuite"È un giorno simbolico per puntare l’attenzione sulla prevenzione, uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute e per prenderci cura di... Prevenzione del tumore al seno: a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaioUn pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute femminile con controlli specialistici gratuiti. Altri aggiornamenti su Genova ambulatorio mobile per donne.... Temi più discussi: Visite senologiche gratuite l’8 marzo in via Garibaldi: ambulatorio mobile davanti a Palazzo Tursi -; Giornata di prevenzione e screening senologico a cura della Proloco S. Rocco - Sant' Ilario; Visite senologiche gratuite in occasione dell’8 marzo: come accedere; Salute delle donne, a Genova due giornate di visite senologiche gratuite senza prenotazione. Lilt for women nastro rosa, sindaca Salis e consigliere comunali aderiscono alla campagna sulla prevenzioneLilt for women nastro rosa, sindaca Salis e consigliere comunali aderiscono alla campagna sulla prevenzione ... msn.com Giornata della Donna, successo per le visite gratuite davanti al Comune di GenovaBuona adesione ai controlli senologici organizzati da amministrazione e Lillt, Salis: Vogliamo sensibilizzare sull'importanza della prevenzione ... ilsecoloxix.it Un appartamento sulle alture di Genova. Una donna di 86 anni. Un figlio di 52 con problemi psichiatrici. Vivevano insieme, loro due, da soli. Ogni mattina lei si alzava e faceva quello che nessun medico, nessun servizio sociale, nessuna istituzione faceva al p - facebook.com facebook Sconfitta a Genova #ASRoma | #GenoaRoma x.com