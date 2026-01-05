Prevenzione del tumore al seno | a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaio

Il 9 gennaio a Salerno si terranno visite senologiche gratuite, offrendo un’opportunità di prevenzione del tumore al seno. L’evento mira a promuovere la sensibilizzazione sulla salute femminile attraverso controlli specialistici accessibili a tutte. Un’occasione importante per favorire diagnosi tempestive e promuovere il benessere delle donne nella comunità locale.

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute femminile con controlli specialistici gratuiti. Venerdì 9 gennaio, a Salerno, si terrà l'iniziativa “Insieme per la Vita”, promossa dall’associazione "Noi in Rosa aps". Al centro dell'appuntamento la diagnosi precoce del tumore al seno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

