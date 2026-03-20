Il tumore dell’endometrio è una forma di cancro che colpisce il rivestimento interno dell’utero. Si tratta di una delle neoplasie ginecologiche più frequenti, con un’incidenza e una mortalità in crescita negli ultimi anni. Chi è più a rischio include donne di determinate fasce di età e con specifici fattori di salute. La diagnosi può essere fatta attraverso esami clinici e strumenti diagnostici mirati.

Pensateci. Stiamo parlando di quella che forse probabilmente è l’unica, tra le neoplasie ginecologiche, con incidenza e mortalità in aumento. Le cifre in questo senso non mentono. Il tumore dell’endometrio, di questo stiamo parlando, rappresenta la quasi totalità dei tumori che colpiscono il corpo dell’utero ed è tra le più diffuse malattie tumorali nella donna dopo quelle al seno, al colon e al polmone. In Italia si calcola che ci stiano facendo i conti 133 mila donne e ogni anno si registrano circa 9 mila nuovi casi. Oltre il 90% riguarda donne di oltre 50 anni. Per fortuna, a fronte dell’impatto della malattia, grazie alla diagnosi precoce, alla presa in carico ottimale e alle terapie “su misura” per ogni donna, la prognosi della malattia e la qualità della vita di chi ne soffre stanno migliorando progressivamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tumore dell’endometrio, cos’è, chi rischia di più, come si riconosce e si affronta

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