Emofilia A cos’è chi colpisce come si riconosce e si affronta

L’emofilia A è una malattia genetica caratterizzata dalla carenza di fattori di coagulazione del sangue, che compromette la normale capacità di fermare le emorragie. Colpisce principalmente uomini, poiché si trasmette attraverso il patrimonio genetico. I sintomi principali includono sanguinamenti prolungati e spontanei. La diagnosi avviene tramite esami del sangue, e il trattamento consiste in terapie sostitutive per gestire e prevenire le complicanze.

Tecnicamente parliamo di una malattia genetica, legata all’assenza di fattori necessari al normale processo di coagulazione del sangue. Ma l’emofilia, per il peso che viene ad avere sul singolo e sulla famiglia, è molto di più. È un quadro che comporta problemi nel tempo e va affrontato, anche grazie a trattamenti sempre più specifici. In questo senso, la novità sta nella disponibilità in Italia di un farmaco a più lunga durata, efanesoctocog alfa, per il trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (quindi con deficit congenito di fattore VIII). Grazie alla cura bambini, adolescenti e adulti possono raggiungere in profilassi livelli di attività del fattore VIII simili a quelli di persone senza emofilia (superiori al 40%) con forte persistenza dell’azione. 🔗 Leggi su Dilei.it

