Tumore avanzato dell’endometrio più spazio per l’immunoterapia con farmaci mirati per tutte le donne

Una nuova ricerca rivela che il tumore avanzato dell’endometrio può beneficiare di trattamenti immunoterapici con farmaci mirati, offrendo speranza a tutte le donne colpite. La causa principale di questa scoperta deriva dal fatto che l’immunoterapia si sta dimostrando efficace nel contrastare questa forma di tumore, spesso difficile da trattare. In Italia, numerose pazienti potrebbero ora accedere a terapie più mirate e meno invasive, ampliando così le opzioni terapeutiche disponibili.

Quando si parla di tumore dell’endometrio uterino non bisogna fare confusione. Si tratta di una neoplasia diversa da quella della cervice, per la quale è disponibile una vaccinazione mirata per la prevenzione dell’infezione da virus HOV e quindi i numeri sono in calo. Il carcinoma dell’endometrio è uno dei tumori femminili più frequenti ed è probabilmente l’unica, tra le neoplasie ginecologiche, con incidenza e mortalità in aumento. Lo dicono le cifre. Questa forma neoplastica rappresenta la quasi totalità dei tumori che colpiscono il corpo dell’utero ed è tra le più diffuse malattie tumorali nella donna dopo quelle al seno, al colon e al polmone. 🔗 Leggi su Dilei.it

Negli ultimi quindici anni, l'immunoterapia ha cambiato il modo in cui si combatte il tumore del rene.

