TS – Si respira aria diversa Toro abituato a giocare contro il Milan Su Allegri…
Il Torino si prepara alla prossima partita contro il Milan, squadra con cui ha più esperienza di gioco. Secondo fonti, il Milan ha difficoltà contro le squadre che preferiscono difendersi e chiudersi nella propria metà campo. Nei prossimi allenamenti, il Torino analizzerà le proprie caratteristiche e quelle dell’avversario per evitare situazioni di gioco in cui il possesso palla possa favorire il Milan.
2026-03-20 15:53:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “ Il Milan ha sofferto le squadre che si chiudono, il Toro come giocherà? Bisogna ragionare sulle caratteristiche proprie e degli avversari: in possesso fanno situazioni per aprirti centralmente, dovremo essere bravi a far sì che non avvenga. Chi ha fatto risultato, ha avuto un piano tattico così. Il piano tattico può dare una mano, ma a determinare il risultato è l’atteggiamento di squadra e la voglia di portare a casa il risultato “. Lo ha detto D’Aversa, tecnico del Torino, in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Milan. Su Casadei: “ Mi è stata fatta una domanda su di lui, ci si sta fossilizzando troppo sui singoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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