Il Torino si prepara alla prossima partita contro il Milan, squadra con cui ha più esperienza di gioco. Secondo fonti, il Milan ha difficoltà contro le squadre che preferiscono difendersi e chiudersi nella propria metà campo. Nei prossimi allenamenti, il Torino analizzerà le proprie caratteristiche e quelle dell’avversario per evitare situazioni di gioco in cui il possesso palla possa favorire il Milan.

2026-03-20 15:53:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “ Il Milan ha sofferto le squadre che si chiudono, il Toro come giocherà? Bisogna ragionare sulle caratteristiche proprie e degli avversari: in possesso fanno situazioni per aprirti centralmente, dovremo essere bravi a far sì che non avvenga. Chi ha fatto risultato, ha avuto un piano tattico così. Il piano tattico può dare una mano, ma a determinare il risultato è l’atteggiamento di squadra e la voglia di portare a casa il risultato “. Lo ha detto D’Aversa, tecnico del Torino, in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Milan. Su Casadei: “ Mi è stata fatta una domanda su di lui, ci si sta fossilizzando troppo sui singoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Si respira aria diversa. Toro abituato a giocare contro il Milan. Su Allegri…”

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