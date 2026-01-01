Milan Allegri su Cagliari-Milan | E’ un vantaggio giocare il 2 gennaio avessimo giocato il 3 …

Massimiliano Allegri commenta il cambio di data della partita tra Cagliari e Milan, sottolineando come il giocare il 2 gennaio offra un vantaggio rispetto alla possibilità di disputarla il 3. L’allenatore mantiene un tono equilibrato e riflessivo, evidenziando che la scelta della data permette ai giocatori di concentrarsi meglio sugli impegni sportivi, evitando distrazioni legate a eventuali uscite serali.

Allegri: ”Io troppo sereno rispetto al giocare domani? Non sto recitando, è un vantaggio giocare il 2 gennaio, avessimo giocato il 3 qualche ragazzo ieri avrebbe fatto serata. e invece così serata non l’hanno fatta”. “Capodanno? Ho fatto fatica ad arrivare a mezzanotte, mi sono addormentato alle dieci e mi sono svegliato alle undici e trentasei, appena in tempo per brindare. Poi pensavo all’allenamento di oggi in vista del Cagliari e speriamo che l’ho pensato bene ” Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha ‘scherzato’ nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, sul campo dei sardi, prima partita di Serie A del 2026 e valida per la 18ª giornata di campionato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

