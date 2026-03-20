TS – Milan contro il Toro torna Rabiot Fiducia a Leao-Pulisic

Il Milan si prepara alla partita di sabato contro il Torino, con Rabiot che torna in campo dopo un'assenza. La squadra ha deciso di puntare su Leao e Pulisic, confermando la fiducia negli attaccanti. La gara rappresenta un'occasione importante per i rossoneri, che cercano di riscattare la sconfitta dell’ultimo impegno contro la Lazio. I giocatori si allenano intensamente in vista dell’incontro.

Prosegue il lavoro del Milan in vista della sfida di sabato contro il Torino, una gara nella quale i rossoneri sanno di essere obbligati a tornare alla vittoria dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio. Perché se è vero che resta un certo margine sulla quinta (la Juventus), è altrettanto chiaro come sette punti non siano sufficienti per sentirsi tranquilli, e che un altro passo falso vorrebbe dire trovarsi risucchiati nel gruppone delle squadre in lotta per un posto in Champions. Obiettivo che Allegri ripeterà una volta di più nella conferenza stampa di domani (l’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti alle 12), dopo averlo già ribadito anche alla squadra, chiamata a mettersi alle spalle la sconfitta di domenica scorsa e a ritrovare lo spirito che le ha permesso di vincere il derby due settimane fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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