Milan Inter il derby si decide qui! Pulisic contro Pio Rabiot contro Barella | i duelli in campo

Il derby tra Milan e Inter si avvicina, con i giocatori pronti a scendere in campo. Tra i principali duelli, ci sono Pulisic contro Pio e Rabiot contro Barella, mentre Bastoni si prepara a confrontarsi con i rivali. Le due squadre sono pronte a sfidarsi in questa partita che promette emozioni e scontri diretti decisivi.

Derby e riscatto: il Milan si affida a Pulisic per vincere contro l'InterCi si avvicina sempre di più ad uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi del Milan: il derby contro l'Inter. Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter. Temi più discussi: Milan-Inter da record: il derby sarà la partita con l'incasso più alto nella storia della Serie A; Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Milan-Inter: probabili, Pulisic e Leao contro Pio Esposito e Bonny; Derby Milan-Inter, l'attesa con due protagonisti: Eranio e Galante. Una vittoria riapre la corsa, Gara speciale e indimenticabile. Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AL'Inter si prepara al derby che può rappresentare un crocevia decisivo nella corsa allo scudetto. Domenica sera a San Siro, contro il Milan padrone di casa, una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di ... Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare nel derby, le ultime su su Bartesaghi, Leao, Pulisic, Thuram, Bonny, Calhanoglu, DumfriesE' il giorno del derby, tutto sulle scelte di formazione di Allegri e Chivu. Milan-Inter: Sky, Dazn o NOW Ecco dove vederla in tv e in streaming Milan-Inter, derby di Milano: Bonny verso una maglia da titolare con Esposito al suo fianco. Ange-Pio, 42 anni in due