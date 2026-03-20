Le basi inglesi disponibili per gli attacchi Usa su Hormuz Tehran minaccia Londra Trump agli alleati | Vigliacchi La risposta di Crosetto – La diretta

Nel ventunesimo giorno di una escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, le basi inglesi sono state rese disponibili per possibili attacchi statunitensi su Hormuz. Teheran ha minacciato Londra, mentre il governo statunitense ha chiamato gli alleati “vigliacchi” in un messaggio diretto. L’Europa ha invece confermato di non pianificare missioni militari nello Stretto di Hormuz.

Nel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari nello Stretto di Hormuz. Israele torna a bombardare nella notte Teheran mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno cominciato a rispondere agli attacchi dell’Iran. Il calciatore Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana per una foto con il governatore di Dubai. Intanto Netanyahu dice che Israele sta vincendo e che l’Iran è stato «annientato». «La stragrande maggioranza dei cittadini britannici non vuole prendere parte alla guerra intrapresa da Israele e dagli Stati Uniti contro l’Iran. Ignorando il proprio popolo, il signor Starmer sta mettendo in pericolo vite britanniche permettendo che le basi del Regno Unito vengano utilizzate per aggressioni contro l’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: «Gli alleati ci aiutino su Hormuz». Londra e Berlino confermano il «No». Anche Meloni contraria. Il tycoon rinvia la visita in CinaLe notizie di lunedì 16 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta.

Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: «Gli alleati ci aiutino su Hormuz». Londra e Berlino confermano il «No». Anche Meloni contraria. Emirati, nuova chiusura dello spazio aereoLe notizie di lunedì 16 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Le basi inglesi disponibili per gli...

Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Iran, le parole di Khamenei: Le basi Usa vanno eliminate e Hormuz resta bloccato; Guerra in Iran, le notizie di oggi 11 marzo; Crisi diplomatica USA-UK: Trump attacca Starmer, il Re Carlo può ricucire?.

Le basi militari Usa in Italia per la guerra all’Iran: il nodo della CostituzioneL’Italia non è in guerra e non intende entrarci. Ma se arrivasse una richiesta dagli Stati Uniti per utilizzare le basi militari presenti sul territorio nazionale, la decisione dovrebbe passare dal Pa ... tpi.it

Le basi USA in SardegnaIn Sardegna, i poligoni di Quirra e Capo Teulada sono spesso utilizzati da forze Usa e Nato per esercitazioni militari e test missilistici, anche se le strutture sono italiane. Sebbene non siano basi ... ilsole24ore.com

Il presidente statunitense senza freni: "Senza gli Usa l'Alleanza è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare" x.com

Álvaro Ramazzini racconta le paure dei cittadini del Paese latino negli Usa: "Molti non escono di casa perché temono gli agenti dell'Ice" - facebook.com facebook