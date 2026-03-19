Trump e la battuta gaffe con la premier giapponese su Pearl Harbor | Volevamo l’effetto sorpresa – Il video

Durante un evento pubblico, un politico americano ha fatto una battuta rivolta alla premier giapponese riguardante l’attacco a Pearl Harbor, dicendo: «Volevamo l’effetto sorpresa». La frase avrebbe dovuto suscitare una risata, ma l’atteggiamento della ospite giapponese, visibilmente sorpreso, ha lasciato intendere che non fosse così. Il video dell’episodio è stato diffuso sui social, attirando l’attenzione degli utenti.

Voleva scatenare una risata, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe. Donald Trump, rispondendo nello Studio Ovale alla domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, ha replicato: «Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor, eh?». Dalla sua espressione, la premier Sanae Takaichi non è sembrata gradire la battuta del presidente americano. La faccia della premier giapponese L’importanza di Pearl Harbor (su cui c’è poco da scherzare). L’attacco di Pearl Harbor fu un’operazione aeronavale a sorpresa condotta dalla Marina Imperiale Giapponese contro la base Usa nel Pacifico, avvenuta all’alba del 7 dicembre 1941. 🔗 Leggi su Open.online

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