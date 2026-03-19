Durante un incontro nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha detto alla premier giapponese Sanae Takaichi che gli Stati Uniti non erano stati avvisati dell’attacco a Pearl Harbor, creando un momento di imbarazzo. La battuta di Trump ha suscitato reazioni e polemiche, attirando l’attenzione sui rapporti tra i due paesi e sulle dichiarazioni fatte durante l’incontro.

Momento di imbarazzo nello Studio Ovale, dove una battuta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha acceso polemiche durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi. Rispondendo a una domanda di un giornalista di Tokyo sul perché non avesse informato preventivamente gli alleati riguardo a un attacco in Iran, Trump ha replicato con tono ironico: «Volevo l’ effetto sorpresa. Chi meglio dei giapponesi lo conosce? Perché non ci avete avvertito di Pearl Harbor ». Il riferimento allo storico attacco del 1941, uno dei momenti più drammatici per gli Stati Uniti, ha suscitato un evidente imbarazzo diplomatico, anche per il contesto ufficiale dell’incontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump gela la premier giapponese Takaichi: “Non ci avete avvisati di Pearl Harbor”

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