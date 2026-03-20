Non cederemo lo Sri Lanka dice no agli Usa | respinta la richiesta di schierare jet sull' isola

Lo Sri Lanka ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di schierare due jet da guerra sull'isola tra il 4 e l’8 marzo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo locale, che ha dichiarato di non cedere alle pressioni esterne. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita per questa scelta, e la richiesta americana è stata quindi rifiutata.

Lo Sri Lanka, piccolo stato insulare a sud-ovest dell'India, ha rifiutato che due aerei da guerra americani venissero dispiegati sul suo territorio nel periodo dal 4 all'8 marzo, per preservare la sua neutralità nella guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo ha dichiarato il presidente Anura Kumara Dissanayake davanti al Parlamento: «Gli Stati Uniti volevano dispiegare due aerei da guerra armati di otto missili antinave da una base di Gibuti all'aeroporto internazionale di Mattala (nel sud del Paese) dal 4 all'8 marzo e noi abbiamo detto di no». «Nonostante le numerose pressioni, vogliamo mantenere la nostra neutralità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Non cederemo», lo Sri Lanka dice no agli Usa: respinta la richiesta di schierare jet sull'isola Articoli correlati Sri Lanka: ‘respinta richiesta Usa di schierare 2 jet sull’isola’''Volevano portare due aerei da guerra armati con otto missili antinave da una base di Gibuti all'aeroporto internazionale di Mattala''. L’incubo in Sri Lanka per Ezio e Laura. La coppia bloccata sull’isola: “Sciacallaggio sui voli e nessuno ci dà risposte”Siena, 6 marzo 2026 – “Destabilizzata, impotente”: Laura, insieme al fidanzato Ezio, è bloccata in Sri Lanka, senza sapere, con certezza, quando... Altri aggiornamenti su Sri Lanka Discussioni sull' argomento La guerra di Israele che sta pagando Donald Trump; Quell’addio del capo antiterrorismo e la distanza tra Donald e la sua base; Re Carlo III inaugura il cammino costiero più lungo del mondo: 4.327 chilometri tra scogliere e paesaggi mozzafiato. «Non cederemo», lo Sri Lanka dice no agli Usa: respinta la richiesta di schierare jet sull'isolaLo Sri Lanka, piccolo stato insulare a sud-ovest dell'India, ha rifiutato che due aerei da guerra americani venissero dispiegati sul suo territorio nel periodo dal 4 all'8 ... ilmessaggero.it Il presidente dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha dichiarato che a inizio marzo il suo Paese ha negato agli Stati Uniti il permesso di stazionare due dei loro aerei da guerra in un aeroporto nel sud dell'isola. "Volevano portare due aerei da guerr - facebook.com facebook