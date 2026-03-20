Non cederemo lo Sri Lanka dice no agli Usa | respinta la richiesta di schierare jet sull' isola

Da ilmessaggero.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Sri Lanka ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di schierare due jet da guerra sull'isola tra il 4 e l’8 marzo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo locale, che ha dichiarato di non cedere alle pressioni esterne. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita per questa scelta, e la richiesta americana è stata quindi rifiutata.

Lo Sri Lanka, piccolo stato insulare a sud-ovest dell'India, ha rifiutato che due aerei da guerra americani venissero dispiegati sul suo territorio nel periodo dal 4 all'8 marzo, per preservare la sua neutralità nella guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo ha dichiarato il presidente Anura Kumara Dissanayake davanti al Parlamento: «Gli Stati Uniti volevano dispiegare due aerei da guerra armati di otto missili antinave da una base di Gibuti all'aeroporto internazionale di Mattala (nel sud del Paese) dal 4 all'8 marzo e noi abbiamo detto di no». «Nonostante le numerose pressioni, vogliamo mantenere la nostra neutralità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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