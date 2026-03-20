Il governo dello Sri Lanka ha respinto una richiesta degli Stati Uniti di schierare due jet militari sull’isola. Secondo quanto comunicato, gli americani volevano trasferire due aerei da guerra armati con otto missili antinave da una base di Gibuti. La risposta dello Sri Lanka è stata negativa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa decisione.

''Volevano portare due aerei da guerra armati con otto missili antinave da una base di Gibuti all'aeroporto internazionale di Mattala''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sri Lanka: ‘respinta richiesta Usa di schierare 2 jet sull’isola’

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