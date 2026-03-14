Trump | Raid su Kharg Teheran liberi Hormuz Iran | Nessun danno alle infrastrutture petrolifere dell' isola

Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che il raid su Kharg ha avuto come risultato la liberazione di Hormuz e ha affermato che le intenzioni dell’Iran di controllare il Medio Oriente e distruggere Israele sono state smentite. L’Iran ha risposto dichiarando che nessuna infrastruttura petrolifera dell’isola è stata danneggiata. La vicenda riguarda interventi militari e dichiarazioni ufficiali di entrambe le parti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma Truth nel quale afferma che i piani dell'Iran di conquistare l’intero Medio Oriente e annientare Israele “sono ora morti”. Secondo Trump, l'Iran non possiede la capacità di difendere alcuna delle proprie posizioni strategiche e non sarà mai in grado di sviluppare armi nucleari o minacciare gli Stati Uniti, il Medio Oriente o il mondo intero. “L’esercito iraniano e tutti gli altri coinvolti in questo regime terroristico farebbero bene a deporre le armi e a salvare quel che resta del loro paese, che non è molto”, ha aggiunto il presidente americano, sottolineando la potenza delle forze armate statunitensi, “la forza più letale, potente ed efficace, di gran lunga, al mondo”, ricostruita durante il suo primo mandato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Raid su Kharg. Teheran liberi Hormuz". Iran: "Nessun danno alle infrastrutture petrolifere dell'isola" Articoli correlati Attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: «L'Iran liberi Hormuz o distruggeremo le infrastrutture petrolifere»«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente,... Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump Raid su Kharg Teheran liberi... Temi più discussi: Inviati 5mila marines in Medio Oriente, Trump vuole prendere Hormuz e ordina raid sull’isola strategica di Kh…; Iran: gli Usa offrono 10 mln per informazioni su Mojtaba Khamenei; Trump: 'Ho dato ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg'; Trump: Raid sull’isola di Kharg, Iran liberi Hormuz o distruggerò le basi petrolifere. Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso filmati a visione notturna che mostrano una serie di esplosioni durante i raid aerei statunitensi su Kharg ... ilmattino.it Iran, raid Usa su isola di Kharg, snodo chiave per export greggioMilano, 14 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l'esercito americano ha condotto nella notte un ... notizie.tiscali.it Donald Trump ha annunciato di aver attaccato le installazioni militari sull’isola di Kharg, al largo delle coste dell’Iran, e ha minacciato di colpire anche le infrastrutture petrolifere se lo Stretto di Hormuz non sarà liberato. Nell’isola transita circa l’90% dell’export - facebook.com facebook Un provvedimento per escludere dalle competizioni delle Olimpiadi estive 2028 le atlete transgender. Donald Trump lo ha firmato alla Casa Bianca durante un evento presentato dalla first lady Melania Trump in occasione del mese dedicato alla storia delle do x.com