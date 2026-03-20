Truffa protesi | collaudi su morti e falso documentale

Un'inchiesta della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di tre società e all’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone. Le accuse riguardano presunte truffe ai danni dell’Asp di Catanzaro, legate a collau di protesi su persone decedute e a documenti falsi. L’operazione mira a fare luce su operazioni illecite nel settore sanitario.

Un’inchiesta della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di tre società e all’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone per presunte truffe ai danni dell’Asp di Catanzaro. Al centro delle indagini ci sono pratiche relative alla fornitura di protesi acustiche, dove emersero casi in cui i documenti attestavano collaudi eseguiti su pazienti già deceduti o su soggetti che negavano di aver mai richiesto gli ausili. Un’intercettazione chiave del 18 dicembre 2025 rivela la consapevolezza di un coinvolgimento nella falsificazione della documentazione medica da parte di uno dei principali indagati. L’indagine si concentra sulla gestione illecita e seriale di pratiche sanitarie, evidenziando come la documentazione sanitaria sia stata manipolata per ottenere rimborsi impropri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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