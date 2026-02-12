La truffa della ballerina su WhatsApp | come funziona il falso voto per Federica e cosa rischiate

La truffa si diffonde su WhatsApp attraverso messaggi che sembrano innocui. Un utente riceve un link da un contatto che chiede di votare per “Federica”, mostrando una foto di una ballerina. Ma si tratta di una trappola: il link non porta a un concorso reale, e il vero scopo è rubare dati o installare malware sul telefono. Chi riceve questo tipo di messaggi deve stare attento e ignorarli, perché dietro ci sono truffatori pronti a sfruttare la buona fede degli utenti.

Se ricevete un messaggio da parte di un vostro contatto WhatsApp che vi chiede «per favore» di votare per "Federica", fornendo un link a un sito dove trovate una piccola ballerina in posa da danza, fermatevi! Non si tratta di un concorso reale e non aiuterete nessuna bambina a vincere una borsa di studio per l'istruzione gratuita. L'unico risultato concreto sarà consegnare il vostro account WhatsApp a dei truffatori. Ecco come funziona la truffa e come difendersi. Per chi ha fretta. Il messaggio non arriva da un numero sconosciuto, ma da un vostro contatto WhatsApp.. Non esiste alcun concorso online per vincere una borsa di studio.

