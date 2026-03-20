Trovato uno sciatore morto a Valfurva in Alta Valtellina | ipotesi di un malore

Un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato senza vita nei pressi del rifugio Branca, a Valfurva in Alta Valtellina. La scoperta è avvenuta oggi quando i soccorritori sono intervenuti sul luogo. Al momento si ipotizza che possa essere stato colto da un malore mentre scendeva dalle piste da sci. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Uno sciatore di circa 50 anni è stato trovato a terra nei pressi del rifugio Branca in provincia di Sondrio. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno constatato il decesso e ipotizzato che abbia avuto un malore fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Celle di Bulgheria, motociclista trovato morto: ipotesi malore o incidenteÈ stato ritrovato privo di vita il motociclista di 64 anni, originario di Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, di cui si erano perse le... Trovato morto in casa, vicino a lui i suoi due cani: ipotesi maloreLo hanno trovato morto in casa, circondato solo dai suoi due cani, i suoi inseparabili amici.