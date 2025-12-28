Celle di Bulgheria motociclista trovato morto | ipotesi malore o incidente

A Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, è stato ritrovato morto un motociclista di 64 anni, scomparso da ieri pomeriggio. Le autorità stanno valutando se la causa sia un malore o un incidente. La vicenda è oggetto di indagine per chiarire le circostanze del decesso.

È stato ritrovato privo di vita il motociclista di 64 anni, originario di Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, di cui si erano perse le tracce dal primo pomeriggio di ieri. L'uomo, Giuseppe Pagano, era uscito intorno alle 14:30 per un giro in motocross e non aveva più fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme. Il corpo è stato individuato nelle vicinanze del campo sportivo comunale, al termine di diverse ore di ricerche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia, che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari del 118.

