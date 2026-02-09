Trovato morto in casa vicino a lui i suoi due cani | ipotesi malore

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione. Accanto a lui, i due cani, i suoi fedeli compagni, che erano rimasti accanto al corpo. Le forze dell’ordine ipotizzano un malore improvviso come causa del decesso. La scena è stata scoperta questa mattina, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Lo hanno trovato morto in casa, circondato solo dai suoi due cani, i suoi inseparabili amici. E' una vittima della solitudine un uomo di 56 anni che abitava nella frazione Cerreta di Omignano, in provincia di Salerno. A lanciare l'allarme sono stati alcuni conoscenti, preoccupati dal fatto che da almeno un paio di giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l'ingresso dell'abitazione passando da una finestra per consentire l'accesso ai soccorritori. All'interno, l'uomo è stato trovato privo di vita.

