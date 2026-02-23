Kirsten Dunst piccolo incidente couture | il vestito si rompe sul più bello

Kirsten Dunst ha causato sorpresa quando il suo abito si strappò durante una cerimonia importante. Il danno si verificò proprio mentre la attrice sfilava sul tappeto rosso, attirando l’attenzione dei presenti. La rottura del vestito si verificò all’altezza della gonna, creando un imbarazzo evidente. La scena attirò numerosi sguardi e commenti tra il pubblico presente. La situazione rimane tra gli episodi più discussi di questa edizione.

Il red carpet dei BAFTA sa sempre come regalare momenti memorabili, ma a volte a rubare la scena non è solo la statuetta. Tra i flash del Royal Festival Hall e l’atmosfera elettrica delle feste post-cerimonia, Kirsten Dunst ha dimostrato ancora una volta che l’eleganza vera non vacilla nemmeno quando la couture decide di fare di testa sua. Kirsten Dunst e il look Valentino. Per la serata londinese dedicata al cinema internazionale, Kirsten Dunst ha scelto un abito Valentino costruito su un raffinato gioco di contrasti, di quelli che parlano sottovoce ma restano impressi. La silhouette era longilinea, quasi grafica: una gonna nera a colonna, aderente e tagliata sotto il ginocchio, abbinata a un top color cipria dalla linea fluida, con scollo morbido e drappeggio appena accennato. 🔗 Leggi su Dilei.it

Kirsten Dunst: «Tutti si chiedini perché stia con un cattivo come Todd di Breaking Bad. A 11 anni Tom Cruise mise un albero di Natale nel mio camerino»Kirsten Dunst apre il suo cuore e condivide aneddoti sulla sua carriera e vita privata durante il Red Sea Film Festival a Gedda.

