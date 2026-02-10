La Zuppa di Naguale conquista il Festival Agrichef | primo posto all’Agriturismo La Pietra di Tocco

La “Zuppa di Naguale” ha vinto il Festival Agrichef 2025-2026. La giuria ha premiato il piatto preparato all’Agriturismo La Pietra di Tocco, nel cuore del Taburno. La ricetta, che porta in tavola i sapori autentici della cucina contadina, ha colpito per semplicità e gusto. La vittoria dà nuova visibilità a questa tradizione locale e alla passione dei produttori e chef che la portano avanti.

Tempo di lettura: 3 minuti È il profumo autentico della cucina contadina del Taburno a conquistare il Festival Agrichef 2025–2026. A vincere la selezione regionale della Campania è l'Agriturismo La Pietra di Tocco, eccellenza di Tocco Caudio guidata da Serafino Piazza, che ha saputo raccontare il territorio attraverso un piatto simbolo: la " Zuppa di Naguale ". Una ricetta costruita su ingredienti autentici e locali: patate e fagioli del Taburno, salsiccia di polmone e salsiccia di cotechino di produzione propria, firmate "i salumi di nonna Grazia". Sapori decisi, identitari, accompagnati da Aglianico del Taburno DOCG, in un abbinamento che rende la degustazione un vero viaggio sensoriale nel cuore del Sannio.

