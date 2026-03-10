Scacchi Campionato provinciale under 18 di scacchi a Roccella Ionica

Domenica 22 marzo, l’ex Convento dei Minimi a Roccella Ionica sarà il teatro del Campionato Provinciale Under 18 di scacchi. L’evento coinvolge i giovani giocatori della zona e rappresenta una tappa importante nel calendario regionale dedicato a questa disciplina. L’iniziativa attirerà appassionati e partecipanti, offrendo un’occasione di confronto e crescita per gli under 18 del territorio.

La grande strategia torna protagonista sulla fascia jonica reggina. Domenica 22 marzo, la suggestiva cornice dell'ex Convento dei Minimi a Roccella Ionica ospiterà il Campionato Provinciale Under 18 di scacchi, evento di punta per il movimento giovanile del territorio. L'iniziativa è promossa dall'Asd Scacco Matto, guidata dall'istruttrice federale Delia Mercuri, in stretta collaborazione con il Comitato Regionale Calabria. Un appuntamento ormai consolidato per la città, che nelle passate edizioni ha saputo catalizzare l'attenzione di numerosi partecipanti, accompagnati dalle rispettive famiglie, trasformando la competizione in una festa dello sport e della socialità.