trodica civitanovese vietati passi falsi

L’allenatore del Trodica ha dichiarato che questa partita è decisiva per la loro stagione, sottolineando l’importanza di non commettere errori. La sfida di domenica vedrà la squadra affrontare la Civitanovese, attualmente ultima in classifica insieme al Fabriano Cerreto. La partita si svolgerà in casa del Trodica, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e migliorare la posizione in classifica.

TRODICA "Ci giochiamo un intero campionato con questa partita". Parla così Roberto Buratti (foto), allenatore del Trodica pensando alla sfida che domenica vedrà il suo undici ospitare la Civitanovese fanalino di coda del girone assieme al Fabriano Cerreto. "Se loro sono più motivati di noi? Assolutamente no – replica Buratti –. I rossoblù hanno fame di punti salvezza, noi siamo altrettanti assetati di vittorie per non perdere il treno dei playoff". Con 39 punti, i biancocelesti occupano la terza posizione in classifica, a -11 punti dalla Fermana che è seconda. Allo stato attuale, gli spareggi non verrebbero disputati perché il margine tra seconda e terza è superiore a 9 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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