Per il weekend sono in programmazione tre film: un thriller con Ryan Gosling che vede un uomo risvegliarsi dal coma su un’astronave nello Spazio, un film italiano intitolato “Gli occhi degli altri” e una commedia disponibile on demand. Le recensioni di queste pellicole sono state pubblicate e sono facilmente accessibili. La scelta spazia tra generi diversi per soddisfare vari gusti cinematografici.

Un uomo si risveglia dal coma e si ritrova solo in un’astronave nello Spazio. Cerca di ricordare perché si trova lì. Arriva in sala L’ultima missione: Project Hail Mary, ovvero l’atteso film fantascientifico con Ryan Gosling, diretto da Phil Lord e Christopher Miller ( The LEGO Movie, 21 Jump Street ). Da non perdere inoltre Gli occhi degli altri di Andrea De Sica con Jasmine Trinca (Premio Monica Vitti alla Festa del Cinema di Roma) e Filippo Timi. Infine, su Disney+ è disponibile la commedia agrodolce Ella McCay – Perfettamente imperfetta di James L. Brooks con Emma Mackey e Jamie Lee Curtis. Buone visioni! #LUltimaMissione #CosaVedereNelWeekend #AlCinema e #EllaMcCay #InStreaming Ryan Gosling in una scena del fantascientifico L’ultima missione – Project Hail Mary (foto Eagle Pictures). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tre film per il weekend: "L'ultima missione" con Ryan Gosling, l'italiano “Gli occhi degli altri”, e una commedia on demand. Le recensioni

Articoli correlati

L'ultima missione: Project Hail Mary "formato Interstellar", 2 ore e 46 minuti per il film con Ryan GoslingÈ stata annunciata la durata effettiva del nuovo lungometraggio diretto da Phil Lord e Chris Miller, tratto dal romanzo di Andy Weir.

L'ultima missione - Project Hail Mary, Ryan Gosling: "Ho realizzato questo film per le mie figlie"L'attore canadese ha svelato in che modo è stato coinvolto nell'adattamento per il grande schermo del romanzo di Andy Weir e perché ha amato il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ryan Gosling

Temi più discussi: L’ultima missione: Project Hail Mary, la recensione del film spaziale con Ryan Gosling; L’ultima missione: Project Hail Mary, il trailer del film con Ryan Gosling nello spazio; ‘Project Hail Mary’: dal libro di Andy Weir al film con Ryan Gosling; Project Hail Mary: Ryan Gosling ha ricevuto un curioso regalo anti-solitudine sul set.

Project Hail Mary al cinema, recensione film: Ryan Gosling e una fiaba sull'amicizia in salsa spazialeRyan Gosling emoziona e diverte in uno dei migliori film di fantascienza degli ultimi anni, un racconto di coraggio e abnegazione ... libero.it

L'ultima missione: Project Hail Mary è il film più amato di sempre di Ryan Gosling? Il nuovo recordProject Hail Mary conquista già Rotten Tomatoes: record per Ryan Gosling tra pubblico e critica prima ancora dell’uscita globale. tag24.it

Ryan Gosling conferma che ha parlato con i Marvel Studios della possibilità di interpretare Ghost Rider nel MCU: "si, ci sono state delle discussioni a riguardo... ma è una situazione complicata" - facebook.com facebook

#RyanGosling e lo spazio profondo, un legame da fantascienza tra memoria, paure e spirito di sopravvivenza In attesa di vederlo protagonista nel prossimo capitolo di "Star Wars", l'attore di cult come "La La Land", "Barbie", "Le idi di marzo" e tanti altri celebr x.com