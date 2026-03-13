L' ultima missione - Project Hail Mary Ryan Gosling | Ho realizzato questo film per le mie figlie

Un attore canadese ha recentemente condiviso che ha partecipato alla realizzazione di un film tratto da un romanzo di Andy Weir. Ha spiegato che il suo coinvolgimento nel progetto è nato dal desiderio di creare qualcosa per le sue figlie. La sua partecipazione riguarda l’adattamento cinematografico di “Project Hail Mary”, e ha affermato di aver apprezzato molto il processo di lavorazione.

L'attore canadese ha svelato in che modo è stato coinvolto nell'adattamento per il grande schermo del romanzo di Andy Weir e perché ha amato il progetto. Ryan Gosling ha spiegato il motivo per cui ha deciso di recitare nel film L'ultima missione - Project Hail Mary e perché considera il progetto particolarmente importante. La star canadese, ospite del The One Show della BBC, ha infatti voluto sottolineare quanto la storia, tratta dal romanzo scritto da Andy Weir, sia rilevante e fonte di ispirazione per varie generazioni. Una proposta impossibile da rifiutare per Gosling Durante il programma televisivo britannico, Ryan Gosling ha ricordato come gli è stato proposto il ruolo del protagonista nel film: "Senza alcun contesto, ho ricevuto questo manoscritto di 560 pagine e avevo un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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