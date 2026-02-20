Poliziotti travestiti da leone arrestano un sospettato alla festa

I poliziotti in abiti da leone hanno catturato un sospettato durante una festa privata a Bangkok. La loro presenza in maschera ha sventato un tentativo di fuga dell’uomo, accusato di aver rubato ripetutamente a casa del capo della polizia locale. L’operazione, durata pochi minuti, ha coinvolto diverse volanti che si sono presentate all’improvviso tra gli invitati. Il sospettato è stato portato via immediatamente, mentre i presenti osservavano sorpresi. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutti i partecipanti alla festa.

Un vero e proprio blitz in maschera, che ha portato all'arresto di un uomo sospettato di aver rubato più volte a casa del capo della polizia di Bangkok, in Thailandia. Dopo diversi tentativi non andati a buon fine, la polizia è riuscita a fermare il presunto ladro usando un escamotage bizzarro, ma senza dubbio efficace.