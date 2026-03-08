Travestiti da sexy-suore su una Vespa | sul lungolago di Como lo show che ha fatto scalpore

Nel pomeriggio del 7 marzo 2026, sul lungolago di Como si è svolto uno spettacolo con protagonisti alcune persone travestite da suore in abiti sexy, che hanno sfilato su una Vespa. Lo show ha attirato l’attenzione dei passanti, suscitando reazioni di sorpresa e scalpore tra i presenti. L’evento ha avuto un carattere provocatorio, con toni che sono stati giudicati blasfemi e sado-maso.

Provocatorio, dai toni blasfemi e sado-maso, lo show andato in scena sul lungolago di Como nel pomeriggio del 7 marzo 2026. Due uomini travestiti da sexy-suore con stivali di pelle con tacchi alti, in posa su una Vespa in atteggiamenti ostentatamente sensuali ammiccano all'obbiettivo di una macchina fotografica. Una nuova strana pubblicità ambientata sul lago più famoso del mondo? Quello che è certo è che la scena non ha mancato di suscitare scalpore e indignazione di molti che si sono trovati a passeggiare sul lungolago a Como in prossimità di piazza Cavour intorno alle 15.30, magari mangiando un gelato con tutta la famiglia (e figli piccoli al seguito).