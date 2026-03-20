Trasporto pubblico non di linea avviato bando Taxi e NCC

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha avviato un bando per il trasporto pubblico non di linea, includendo servizi di taxi e NCC. La delibera è stata approvata recentemente e il procedimento riguarda le procedure di assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni per i servizi di trasporto. La gara pubblico è ora aperta e le aziende interessate possono presentare le domande entro i termini stabiliti.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Amministrazione comunale di Nocera Inferiore, giusta delibera di giunta, si prepara ad avviare un nuovo bando pubblico per il rilascio di 6 licenze taxi e 15 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), con l’obiettivo di rafforzare il sistema della mobilità urbana ed extraurbana e offrire una risposta più adeguata alle esigenze dei cittadini, dei pendolari e dei visitatori. Una delle autorizzazioni NCC sarà riservata a un veicolo obbligatoriamente predisposto per il trasporto di persone diversamente abili. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle competenze comunali in materia di autoservizi pubblici non di linea ed è motivato dalla necessità di adeguare l’offerta di trasporto alla crescita del territorio e alla sua funzione di polo di riferimento dell’Agro nocerino-sarnese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporto pubblico non di linea, avviato bando Taxi e NCC Articoli correlati Leggi anche: Trasporto pubblico locale non di linea, audizione delle associazioni taxi Leggi anche: Autobus: estesa fino a Calambrone la Linea 10 del trasporto pubblico Approfondimenti e contenuti su Trasporto pubblico Temi più discussi: Concorso Comune Nettuno Licenze NCC 2026: 15 autorizzazioni con licenza media; Trasporti pubblici, il 68% degli italiani non li utilizza. I dati; Ncc, anche in Calabria nasce il Sistema Trasporti; Golf car come navette turistiche del trasporto pubblico: contrari opposizioni e sindacato. Trasporto pubblico in crisi, 7 italiani su 10 non li utilizza. Italia penultima in EuropaDati europei fotografano un Paese sempre più dipendente dall’auto privata mentre nelle grandi città crescono congestione urbana, emissioni ... notizie.tiscali.it Metà degli europei non usa mai il trasporto pubblico. In Italia è anche peggioL'analisi Eurostat sull'utilizzo in Europa dei mezzi pubblici: più della metà della popolazione non ha usato un mezzo pubblico nel 2024 ... dmove.it Trasporto pubblico: riprendono a #Casamicciola le corse verso le zone collinari A seguito della richiesta del Sindaco, EAV ha disposto la riattivazione, in forma progressiva, delle corse di trasporto pubblico su gomma a servizio delle zone interne e della parte - facebook.com facebook Rafforziamo, in modo concreto, la #sicurezza del nostro trasporto pubblico! Apriamo alla Stazione Termini i nuovi locali operativi della Sezione Polmetro della Polizia di Stato, frutto di una collaborazione importante ATAC e la Questura di Roma. È un passo im x.com