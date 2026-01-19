trasporto pubblico locale non di linea audizione delle associazioni taxi

Martedì 20 gennaio alle ore 11.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Trasporti svolgerà un’audizione con rappresentanti delle associazioni di categoria del settore taxi. L’incontro, nell’ambito dell’indagine sul trasporto pubblico locale non di linea, vedrà la partecipazione di diverse sigle, tra cui ACAI Taxi, Associazione Taxitalia e Confartigianato Taxi, per approfondire tematiche e criticità del settore.

ROMA – Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 11.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Trasporti, in merito all’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea, svolgerà l’audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi:??ACAI Taxi, Associazione Taxitalia, Associazione Tutela Legale Taxi, ATI Taxi, CLAAI, COBAS Taxi, CONFAIL FAISA Taxi, Confartigianato Taxi, Confcooperative lavoro e servizi, Consultaxi, FAST CONFSAL Taxi e SNA Casartigiani. Mercoledì 21, alle ore 14.45, audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi: CNA FITA Taxi, Federtaxi-CISAL, FILT CGIL Taxi, FIT CISL, Legacoop Produzione e Servizi e OrSA Taxi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

