Autobus | estesa fino a Calambrone la Linea 10 del trasporto pubblico

La Giunta Comunale ha deciso di estendere la Linea 10 di Autolinee Toscane, che da febbraio arriverà fino a Calambrone invece di fermarsi a Tirrenia, in piazza Belvedere. La novità interesserà i pendolari e le persone che vivono nella zona costiera, offrendo un collegamento più lungo e comodo. La modifica entra in vigore il 23 febbraio e riguarda tutti i viaggiatori che utilizzano il servizio quotidianamente.

La sperimentazione per andare incontro alle esigenze dei cittadini del litorale. Il prolungamento della tratta al via dal 23 febbraio La Giunta Comunale ha approvato il prolungamento della Linea 10 di Autolinee Toscane, che dal prossimo 23 febbraio non terminerà più la sua corsa a Tirrenia, in piazza Belvedere, ma raggiungerà l'abitato di Calambrone. La decisione nasce dalla volontà dell'amministrazione di rispondere alle istanze pervenute dai residenti della zona, un'area che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa della popolazione stabile. In particolare, il provvedimento mira a risolvere le criticità segnalate dalle famiglie: il nuovo orario consentirà ai ragazzi che frequentano le scuole di usufruire di un collegamento diretto verso casa in orari più funzionali alle uscite pomeridiane, garantendo tempi di rientro più ragionevoli e sicuri.