Trasporti | Sambucci Fd’I bene fondi a capoluoghi provincia Lazio per rafforzare servizi

Il presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale ha annunciato che sono stati assegnati fondi ai capoluoghi di provincia del Lazio per migliorare i servizi di trasporto. Questi finanziamenti sono destinati a interventi specifici nei vari comuni della regione, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture e i collegamenti locali. La ripartizione delle risorse è stata comunicata recentemente.

Il presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, Vittorio Sambucci di Fratelli d’Italia, esprime in una nota il suo “grande apprezzamento per la delibera di giunta regionale, che concede ai capoluoghi di Provincia del Lazio 11,8 milioni di euro per i servizi di Trasporto pubblico locale.” Considero questo provvedimento di grande impatto sui territori. Aumento delle Risorse per il Trasporto Pubblico. Parliamo di un incremento delle risorse del 30 per cento in più rispetto alle stime di fabbisogno del 2020. Si passa dai 9,1 milioni stabiliti dalla giunta Zingaretti agli 11,8 milioni di euro dell’amministrazione Rocca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: Sambucci (Fd’I), bene fondi a capoluoghi provincia Lazio per rafforzare servizi Articoli correlati Trasporti: Sabatini (Fd’I Lazio), bene investimento su linea ferroviaria Roma-Viterbo“Accogliamo con grande soddisfazione la recente firma della convenzione tra la Regione Lazio, Rfi e Astral, la quale prevede un significativo... Imprese: Sambucci (Fd’I), bene ritorno di Plasmon in Italia, a Latina 300 lavoratoriIl ritorno della Plasmon nelle mani italiane “è una notizia che ci riempie di gioia e ottimismo.