Imprese | Sambucci Fd’I bene ritorno di Plasmon in Italia a Latina 300 lavoratori

Sambucci di Fd’I accoglie con soddisfazione il ritorno di Plasmon in Italia, a Latina, con 300 nuovi posti di lavoro. Questa operazione rappresenta un segnale positivo per il settore e per l’economia locale. L’acquisto da parte di NewPrinces, guidata dall’imprenditore Angelo Mastrolia, contribuisce a rafforzare il settore alimentare italiano e a mantenere un patrimonio di produzione e occupazione nel paese.

