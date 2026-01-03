Imprese | Sambucci Fd’I bene ritorno di Plasmon in Italia a Latina 300 lavoratori
Sambucci di Fd’I accoglie con soddisfazione il ritorno di Plasmon in Italia, a Latina, con 300 nuovi posti di lavoro. Questa operazione rappresenta un segnale positivo per il settore e per l’economia locale. L’acquisto da parte di NewPrinces, guidata dall’imprenditore Angelo Mastrolia, contribuisce a rafforzare il settore alimentare italiano e a mantenere un patrimonio di produzione e occupazione nel paese.
Il ritorno della Plasmon nelle mani italiane “è una notizia che ci riempie di gioia e ottimismo. Desidero rivolgere un saluto all’acquirente, NewPrinces dell’imprenditore Angelo Mastrolia”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dal presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, Vittorio Sambucci, esponente di Fratelli d’Italia. “In particolare, con questa operazione viene acquisito lo storico stabilimento Plasmon di Latina – prosegue -, dove sono attualmente impiegate circa 300 persone e che produce annualmente circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano del noto marchio di biscotti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
