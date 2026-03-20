Trasporti Ghera | da Regione 30 per cento risorse aggiuntive a capoluoghi provincia

La Giunta regionale del Lazio ha deciso di assegnare ai capoluoghi di provincia il 30 per cento in più di risorse per i trasporti, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti. La misura riguarda il finanziamento di iniziative e servizi di mobilità locale. La decisione interessa i centri principali della regione, che riceveranno fondi supplementari rispetto alle risorse ordinarie.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha recentemente approvato una delibera che destina, per l’anno 2026, un totale di 11,8 milioni di euro ai capoluoghi di Provincia del Lazio coinvolti, ovvero Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo, escludendo Roma Capitale. A tale somma si aggiungono ulteriori 400mila euro destinati al Comune di Ponza. Questo rappresenta un incremento delle risorse pari a circa il 30% rispetto a quanto stimato nella delibera del 2020, che aveva istituito le Unità di rete (Udr). L’aumento dei fondi per il Trasporto pubblico locale (Tpl) è stato stabilito nell’ambito di un nuovo processo di riprogrammazione e ridefinizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, che entreranno in vigore a partire da gennaio 2026 con le Udr. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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