Trapianto al Monaldi le accuse al chirurgo Oppido | pressioni su infermiere e referti falsati

Durante un intervento al Monaldi, il chirurgo Oppido sarebbe stato accusato di aver adottato «modalità aggressive» nei confronti di almeno due infermiere presenti in sala operatoria. Le accuse evidenziano pressioni esercitate sul personale infermieristico e riferiscono di referti falsati durante l’operazione. Le indagini sono in corso per verificare le modalità e l’entità delle presunte condotte contestate.

Avrebbe usato «modalità aggressive» contro almeno due infermiere presenti in sala operatoria, «nel tentativo di intimidire il personale non medico che aveva partecipato all’intervento chirurgico». È quanto emerge dalla richiesta di interdizione firmata dai pm nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Come ricostruisce Il Mattino, al centro delle indagini la condotta del chirurgo pediatrico Guido Oppido, che – secondo l’accusa – avrebbe fatto leva «sulla propria preminenza gerarchica» nei confronti del personale infermieristico che «aveva correttamente posto in essere il proprio lavoro». L’inchiesta, coordinata dal pm Giuseppe Tittaferrante e dall’aggiunto Antonio Ricci, ipotizza il reato di falso a carico di Oppido e della sua vice, Emma Bergonzoni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Trapianto al Monaldi, le accuse al chirurgo Oppido: pressioni su infermiere e referti falsati Articoli correlati “Oppido non si tocca”, al Monaldi in centinaia a difesa del chirurgo: sono le famiglie dei trapiantati di cuoreManifestazione con centinaia di persone al Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico:... Domenico morto dopo trapianto al Monaldi: due medici indagati. Le accuseSi allarga l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’Ospedale Monaldi di... Contenuti e approfondimenti su Trapianto al Monaldi le accuse al... Temi più discussi: Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici; Caso Monaldi. Fico: Emerso quadro estremamente preoccupante, trapianti cardiaci pediatrici sospesi; Domenico morto per un trapianto di cuore, la Regione al Monaldi: perché quel chirurgo non lavora qui?. Domenico morto dopo trapianto al Monaldi: due medici indagati. Le accuseSi allarga l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’Ospedale Monaldi di Napoli. Il ... thesocialpost.it Caso Monaldi a Napoli: dopo Domenico anche un altro trapianto sotto esameDopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, un’altra famiglia si è fatta avanti per denunciare la tragedia della figlia deceduta nel 2021 a seguito di un trapianto di cuore. notizie.it Epatite A Napoli, ricoverati anche 3 bimbi: Grave 46enne, rischia trapianto di fegato - facebook.com facebook Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccol x.com