Oppido non si tocca al Monaldi in centinaia a difesa del chirurgo | sono le famiglie dei trapiantati di cuore
Al Monaldi si sono radunate centinaia di persone, principalmente familiari dei pazienti sottoposti a trapianto di cuore, per manifestare la loro solidarietà al cardiochirurgo coinvolto in un procedimento legale. La protesta ha coinvolto un grande numero di cittadini che hanno espresso il loro sostegno all’operato del medico, ribadendo che “Oppido non si tocca”. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e compatto.
Manifestazione con centinaia di persone al Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico: "Ha salvato i nostri figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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