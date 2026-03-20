Una trans è stata colpita con un manganello e il vigile coinvolto è stato condannato a dieci mesi di reclusione con rito abbreviato per lesioni aggravate. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello, che ha mantenuto la stessa pena stabilita in primo grado. Il processo riguarda l’episodio avvenuto durante un intervento di pubblica sicurezza.

La Corte d’Appello ha confermato la condanna a 10 mesi, con rito abbreviato, per lesioni aggravate per uno degli agenti della Polizia locale che erano imputati nel caso di " Bruna ", la transessuale di 43 anni colpita con calci e manganellate, anche in testa, in zona Bocconi nel maggio del 2023, e poi immobilizzata anche con spray al peperoncino. Una scena che tre anni fa fu ripresa con i telefonini e postata sui social da alcuni cittadini. Il giorno dell’aggressione c’era stata anche una manifestazione di “ sostegno “ alla trans davanti al Trotterino in via Giacosa. Nella udienza di ieri, la terza sezione penale d’appello (giudici Gazzaniga-Nobili-Di Censo) ha confermato la sentenza emessa nel luglio 2024 dalla gup Patrizia Nobile nel processo in cui la transessuale è parte civile, rappresentata dall’avvocata Debora Piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trans colpita a manganellate. Confermati 10 mesi per il vigile

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