Chi era Carlo Notari il vigile del fuoco 29enne in servizio da 3 mesi morto nelle valanghe fra Friuli e Veneto

Carlo Notari, vigile del fuoco di 29 anni, è morto ieri nelle valanghe che hanno colpito il Friuli e il Veneto. Il giovane aveva appena iniziato il servizio da tre mesi e si trovava sulla montagna per un intervento di soccorso. Le valanghe lo hanno travolto insieme ad altri soccorritori, ma lui non ce l’ha fatta. La sua morte ha scosso la comunità, ancora incredula per quanto accaduto.

Si chiamava Carlo Notari il giovane deceduto nelle due valanghe di Casera Razzo, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il 29enne amante della montagna era in compagnia di un amico triestino quando è stato travolto. Notari aveva giurato con i vigili del fuoco circa 3 mesi fa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga.

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio di oggi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni muore travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin: «Inghiottito dalla slavina»UDINE - Per ore hanno lavorato senza tregua, scandagliando un'area vasta e complessa, tra accumuli instabili e più fronti di valanga. La speranza di trovare lo scialpinista ancora ... ilgazzettino.it

Carlo Notari travolto e morto da una valanga in Friuli, l'allarme dell'escursionista che era con lui: la ricerca disperataUna passione sconfinata per la vetta si è trasformata in tragedia sul monte Tiarfin, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Carlo Notari, vigile del fuoco bolognese di soli 29 ... leggo.it

, ´ Carlo Notari aveva appena 29 anni e una vita ancora da scrivere. Originario di Bologna, aveva indossato la divisa da poco più di quattro mesi, giura - facebook.com facebook