Tramvia Firenze | cambia ancora la viabilità in zona Gavinana Nuovi provvedimenti da stasera

FIRENZE – Da stasera, 19 gennaio 2026, scatteranno alcuni provvedimenti per l’avanzamento dei lavori in zona Gavinana a Firenze per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Palazzo Vecchio informa che si tratta del proseguimento della posa dei binari in viale Giannotti con chiusure da oggi, lunedì 19, a venerdì 23 in orario alle 20-4. Il tratto interessato è quello tra via Erbosa e via Traversari. Il provvedimento sarà replicato dal 26 al 30 gennaio, dal 2 al 6 febbraio, dal 9 al 13 febbraio. Dal 22 gennaio, si spiega ancora, sono in programma alcune sistemazioni impiantistiche nell’ambito del cantiere di viale Europa all’altezza dell’incrocio con via Spagna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

A Firenze sono in corso nuovi interventi sulla rete tramviaria, con lavori nel viale Europa e in piazza Beccaria. Le operazioni prevedono interventi di sistemazione urbana che comportano restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in entrambe le aree. Questi cantieri sono parte di un piano volto a migliorare la mobilità cittadina, influenzando temporaneamente la viabilità locale.

