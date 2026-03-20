tram deragliato a milano il conducente al telefono fino a 12 secondi prima

Il 27 febbraio a Milano un tram è deragliato provocando una vittima. Il conducente dell’ultima corsa è stato ripreso mentre parlava al telefono fino a 12 secondi prima dell’incidente. La scena si è svolta in una zona centrale della città, e le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato allo scontro. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici.

Il conducente alla guida del tram deragliato il 27 febbraio a Milano, incidente costato la vita a due persone (oltre 50 i feriti), era al telefono almeno fino a 12 secondi prima che il mezzo saltasse una fermata, imboccasse a 50 chilometro orari lo scambio direzionato verso sinistra e si schiantasse contro un palazzo. È quanto emerge dagli esami sul cellulare del tranviere. Cosa è emerso dagli accertamenti sul cellulare. Il deragliamento è avvenuto precisamente alle 16:11 e 25 secondi e la telefonata del tranviere si sarebbe interrotta alle 16:11 e 13 secondi. L’ultima chiamata del tranviere prima dello schianto, fatta a un collega a cui aveva dato il cambio da circa mezz’ora, è durata 3 minuti e 40 secondi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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