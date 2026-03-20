Nuovi dettagli emergono sull’incidente del tram a Milano avvenuto il 27 febbraio, che ha causato due morti e circa 50 feriti. L’autista era al telefono fino a 12 secondi prima del deragliamento. L’incidente ha portato alla luce le circostanze dell’accaduto e ha innescato ulteriori indagini. La polizia prosegue con l’analisi delle registrazioni e delle testimonianze raccolte.

Emergono nuovi dettagli nell’inchiesta sul deragliamento del Tramlink avvenuto a Milano il 27 febbraio, costato la vita a due passeggeri e che ha provocato circa 50 feriti. Secondo quanto riportano Corriere della Sera e la Repubblica, l’autista del convoglio, attualmente indagato, sarebbe stato al telefono fino a pochi istanti prima dell’impatto. In particolare, gli accertamenti tecnici effettuati sul cellulare del tranviere – condotti dagli investigatori della polizia locale e coordinati dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara – avrebbero evidenziato che l’uomo era impegnato in una telefonata con un collega della durata complessiva di 3 minuti e 40 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, autista al telefono fino a 12 secondi prima dell’incidente

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Tutto quello che riguarda Tram deragliato

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Tram deragliato a Milano, " il conducente era al telefono fino a 12 secondi prima dello schianto". È quanto emergerebbe dai dati del cellulare sequestrato, secondo gli accertamenti della Polizia locale. #ANSA x.com