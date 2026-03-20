Gli inquirenti stanno analizzando i dettagli dell’incidente del tram 9 a Milano, con particolare attenzione alla comunicazione del conducente subito prima dello schianto. Si è scoperto che il conducente è stato al telefono per circa tre minuti e 40 secondi, fino a 12 secondi prima dell’incidente. La cronologia precisa sarà chiarita solo dopo l’apertura della scatola nera del tram.

Gli inquirenti stanno indagando sulla scansione temporale del disastro ferroviario e la cronologia esatta si avrà solo quando sarà aperta la scatola nera del mezzo Novità sul tram 9 dell'Atm deragliato a Milano. Per la procura il conducente sarebbe stato al telefono 3 minuti e 40 e fino a 12. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tram 9 Atm deragliato a Milano, procura: "Conducente al telefono per 3 minuti e 40 e fino a 12 secondi prima dello schianto"

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