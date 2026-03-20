Il conducente del tram che è deragliato a Milano è stato trovato al telefono poco prima dell'incidente. Le autorità stanno conducendo accertamenti sulla chiamata per capire se abbia influito sulla perdita di controllo del veicolo. L’incidente ha causato disagi e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche esatte dell’evento.

Il conducente del tram deragliato a Milano sarebbe stato al telefono fino ad almeno 12 secondi prima dello schianto. È quanto sarebbe emerso dall’analisi dei tabulati effettuata dagli inquirenti per verificare se dietro l’incidente con due vittime e circa 50 feriti possa esserci la distrazione del macchinista. Una circostanza che i rappresentanti legali del 60enne Pietro Montemurro hanno escluso. Gli attimi del deragliamento del tram a Milano Gli agenti della polizia locale, coordinati dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, indagano per ricostruire passo dopo passo i momenti dell’incidente, in attesa di ricevere dati più precisi dall’analisi della scatola nera del mezzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tram deragliato a Milano, conducente al telefono poco prima dell'incidente: accertamenti sulla chiamata

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